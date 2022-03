Tanktourismus durch hohe Spritpreise: Regierung sucht Lösungen

Während die Spritpreise in Österreich explodieren - für einen Liter Spirit zahlt man inzwischen im Schnitt über zwei Euro - gibt es im Nachbarland Ungarn einen gesetzlichen Höchstpreis von 1,30 Uhr je Liter. Die Folge ist ein Ansturm auf ungarische Tankstellen.

Gleichzeitig weichen die benachbarten Bayern, wo der Liter um die 2,30 Euro kostet, nach Oberösterreich aus. Knapp 90 Prozent der Kunden einer Tankstelle in Schardenberg (Bezirk Schärding) kommen derzeit aus Bayern, wie der ORF Oberösterreich berichtete. Würde auch in Österreich ein Preisdeckel wie in Ungarn eingeführt werden, würde sich das Problem weiter verschärfen, warnen Wirtschaftsforscher. Mehr dazu in diesem Artikel.

Wie man das Problem lösen könnte

Was könnte die Regierung gegen die hohen Preise machen? Beim Treibstoff könnte sie an der Schraube Mineralölsteuer (MÖSt) oder Mehrwertsteuer (MWSt) drehen. Diese beiden Steuern tragen dazu bei, dass fast die Hälfte des Treibstoffpreises an den Finanzminister geht. Verzichtet dieser befristet auf die MÖSt, wären das fast 40 Cent Ersparnis pro Liter. Bei der Senkung der MWSt gäbe es EU-rechtliche Probleme. Zudem würden Vielfahrer und reichere Leute mit Autos mit höherem Verbrauch mehr profitieren. Allerdings sind viele Pendler auf das Auto angewiesen. Sie bräuchten dringend eine Entlastung. Man könnte auch das amtliche Kilometergeld und das Pendlerpauschale anheben. Das wäre weniger Gießkanne.

Was kann man gegen die Gaspreise machen? Was wäre, wenn Österreich auf russisches Gas verzichtet?

Beratungen am Sonntag

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) lädt morgen zu einem Runden Tisch ins Bundeskanzleramt. Dabei soll über Maßnahmen zur Abfederung der extrem hohen Energiepreise, die nun infolge des Ukraine-Kriegs weiter anziehen, beraten werden. An dem Gespräch teilnehmen werden neben der Regierungsspitze Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaftsforschung und Energiewirtschaft.

Ansturm mit Folgen

Der Andrang auf ungarische Tankstellen hat zuletzt dazu geführt, dass einige den Sprit rationieren mussten. Manchen Tankstellen ist der Diesel sogar ausgegangen, berichtete der ORF. Der Grund für den Engpass sind Lieferschwierigkeiten, wodurch die Betreiber gezwungen waren, die Abgabemengen pro Auto stark zu reduzieren. Oft konnten nur mehr zehn Liter pro Fahrzeug getankt werden. Treibstoff gebe es aber genug, an den logistischen Problemen werde gearbeitet, hieß es vom Mineralölkonzern MOL, der die meisten Tankstellen im Nachbarland Ungarn beliefert.

Ein Bericht vom ORF-Burgenland:

Niederlande senken Benzin-Steuern

Als Reaktion auf die Rekordpreise an den Tankstellen werden die Niederlande die Abgaben auf Benzin und Diesel um 21 Prozent senken. Das kündigte die Regierung am Freitag an. Außerdem bekommen Menschen mit geringem Einkommen Beihilfen als Ausgleich für die gestiegenen Strom- und Gaspreise. Das Gesamtpaket zum Ausgleich der Energiepreise beläuft sich nach Angaben der Regierung auf rund 2,8 Milliarden Euro.

Ein Liter Benzin kostet in den Niederlanden zurzeit im Schnitt 2,50 Euro. Davon sind knapp die Hälfte Abgaben und Mehrwertsteuer. Ab 1. April werden die Abgaben nach Angaben der Regierung um etwa 17 Cent pro Liter Benzin und 11 Cent pro Liter Diesel gesenkt.

Angesichts der Inflation will die Regierung besonders Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen entlasten. Bürger mit einem Mindesteinkommen sollen jeweils 800 Euro Beihilfe für die Strom- und Gasrechnung bekommen. Zunächst waren 200 Euro zugesagt worden. Auch die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom wird von jetzt 21 auf 9 Prozent gesenkt. Die Regierung will damit Menschen mit mittleren Einkommen und kleinen Unternehmen helfen.

Irland zahlt Lastwagenfahrern 100 Euro pro Woche

Die irische Regierung will Lastwagenfahrern vorübergehend 100 Euro pro Woche zahlen, um sie angesichts der stark gestiegenen Spritpreise zu unterstützen. Man erkenne damit die Rolle der Betriebe an, "das Land am Laufen zu halten", sagte der irische Verkehrsminister Eamon Ryan am Freitag nach einem Bericht der "Irish Times". Die Maßnahme soll zunächst für acht Wochen gelten und danach überprüft werden.Man wolle den rund 20.000 Fahrern der Branche angesichts der "außergewöhnlichen Umstände" helfen, die der Krieg in der Ukraine ausgelöst habe, hieß es.

Vor wenigen Tagen hatte die irische Regierung bereits angekündigt, Steuern auf Benzin und Diesel senken zu wollen. Die Steuer bei Benzin soll um 20 Cent sinken, bei Diesel um 15 Cent. Die Maßnahme soll bis 31. August gelten.