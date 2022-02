Tanken und einkaufen ohne Mitarbeiter: Neues Konzept in Linz

Der Mangel an Arbeitskräften auf der einen Seite und die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs auch außerhalb der Supermarkt-Öffnungszeiten auf der anderen Seite haben den Mineralölkonzern OMV, das Handelsunternehmen Unimarkt und das Start-up BistroBox erfinderisch werden lassen: Vor drei Monaten starteten sie das Pilotprojekt „OMV Fastlane“, heute stellten sie es bei einem Pressegespräch in Linz vor. Dafür umfunktioniert wurde die ehemalige Avanti-Tankstelle in der Lunzerstraße nahe dem Gelände der voestalpine.

Herzstück ist ein Selbstbedienungsgeschäft, in dem 900 Lebensmittel, Kaffee zum Mitnehmen, warme Snacks und auch Zigaretten erhältlich sind. Tankvorgang und Einkauf funktionieren kontaktlos und werden digital über Touchscreens und Smartphone-Apps abgewickelt. Die Zahlung erfolgt per Karte oder mit dem Smartphone.

Beschäftigte seien weder bei der Tankstelle noch im Lebensmittelgeschäft vorgesehen, sagt Gernot Gollner, Leiter des OMV-Tankstellengeschäfts in Österreich. „Es ist für uns schwierig, auf dem Arbeitsmarkt die passenden Leute zu finden. Darum haben wir uns nun für so ein Konzept entschieden.“ Ob dies auch längerfristig verfolgt werde, hänge von der Resonanz der Kunden ab. In den ersten Wochen seien die Erwartungen aber übertroffen worden, sagte auch Unimarkt-Geschäftsführer und -Eigentümer Andreas Haider.

Haider hob hervor, dass Kunden immer häufiger rund um die Uhr einkaufen wollten. Dem trage man Rechnung, weil eine Tankstelle mit diesem Konzept 24/7 geöffnet haben dürfe. Ein Mitarbeiter schaue täglich bei der Tankstelle vorbei, um Waren aufzufüllen, ein anderer, um sich um die Reinigung zu kümmern. Während der Bereich mit Kaffee zum Mitnehmen und warmen Snacks für jeden frei zugänglich ist, ist für den Lebensmitteleinkauf die Registrierung über eine App nötig.

Die drei Projektpartner planen, in den nächsten Monaten eine ähnliche Tankstelle in Graz zu eröffnen. Sorgen, dass zunehmende Technik Arbeitsplätze kosten könnte, zerstreut Unimarkt-Chef Haider. In fünf bis zehn Jahren seien ähnliche Konzepte Standard in Österreich, aber Kunden würden weiterhin die Wahl haben, ob sie zum Einkauf in einen Supermarkt mit Mitarbeitern gingen oder die Variante ohne Beschäftigte wählten.