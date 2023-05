Takeda investiert bis 2025 100 Millionen Euro in Linz

Die häufigsten chronisch entzündlichen Darmentzündungen sind Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. Die Zahl der Betroffenen steigt (aktuell mehr als zwei Millionen Menschen in Europa und rund 60.000 in Österreich), sie leiden ein Leben lang darunter.

Der japanische Pharmakonzern Takeda produziert in Linz ein Medikament (Biologikum) zur Behandlung dieser Erkrankungen, um die Beschwerden zu lindern - seit 2016 als Infusionslösung und seit 2020 als Fertigspritze und Fertigpen, welches auch ein Injektionsgerät ist. Die beiden Letzteren dienen zur Selbstverabreichung vom Patienten. Es ist das umsatzstärkste Produkt von Takeda weltweit.

Nun investiert Takeda bis 2025 rund 100 Millionen Euro in den Ausbau der Biologika-Herstellung in Linz, wie Standortleiter Roland Fabris erklärt. Eine neue Spritzen-Produktionslinie, die den Schritt der Abfüllung abdeckt und nächstes Jahr in Betrieb gehen soll, entsteht. Der Standort in Oberösterreich wird damit zum Hauptproduzenten eines der wichtigsten Arzneimittel zur Behandlung chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, teilt Takeda mit. Die Linzer werden ab 2024 70 Prozent des weltweiten Bedarfs an diesem Medikament abdecken. Es wirkt gezielt im Magen-Darm-Trakt und nicht auf den ganzen Körper.

Roland Fabris, Standortleiter von Takeda in Linz Bild: Takeda

Für die neue Anlage finden derzeit die Validierungs- und Qualifizierungsläufe statt. Knapp 20 neue Tiefkühlschränke für die Lagerung des Wirkstoffes werden installiert, um die globalen Lieferketten zu verkürzen. Auch Photovoltaik, Wärmepumpen sowie Investitionen in Assemblierungs- und Verpackungsanklagen sind ein Thema.

Takeda erwirtschaftet am Standort Linz mit mehr als 700 Mitarbeitern rund 500 Millionen Euro Umsatz. Zu den Hauptprodukten gehören neben dem Arzneimittel gegen chronisch entzündliche Darmerkrankungen ein Schlaganfall-Medikament, ein Hightech-Pflaster für die Chirurgie, Notfallmedikationen und Onkologieprodukte.

Das Biologikum gegen chronisch entzündliche Darmerkrankungen war die erste in der EU verfügbare Erhaltungstherapie mit intravenöser und subkutaner Verabreichung für erwachsene Patienten mit mittelschweren bis schweren aktiven Formen von Colitis ulcerosa und Morbus Crohn.

„Die aktuelle Erweiterung bestätigt einmal mehr die Bedeutung unseres Standortes im globalen Takeda Produktionsnetzwerk“, sagt Fabris.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper