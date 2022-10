Tagespreise für Gas auf Niveau von Juni gefallen

Am Mittwoch kostete Gas für den Folgetag weniger als 120 Euro je Megawattstunde. Vor allem in der vergangenen Woche habe es einen "bemerkenswerten Rückgang" der Preise gegeben, sagt E-Control-Experte Leo Lehr. Zwar schwankt dieser Gaspreis stark, und er ist immer noch deutlich über den Werten vor der Energiekrise, aber im August und in der ersten Septemberhälfte waren die Preise bei 200 Euro gelegen, mit Spitzen über 300 Euro.

Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasexporte über Österreich nach Italien wieder aufgenommen. Am Wochenende waren die Lieferungen wegen regulatorischer Probleme ausgesetzt worden. Nun habe man mit den italienischen Kunden eine Lösung für den Gasverkauf gefunden.