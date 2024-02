Wie eine Firma aus Gramastetten die Gastronomie digitalisiert

Dass sich ein langer Atem für Unternehmen auszahlen kann, zeigt die Firma Tablex: Sie wurde bereits im Jahr 2000 in Gramastetten gegründet. Wachstum und Erfolg stellen sich aber erst seit etwa zehn Jahren ein. "Die Anfänge waren etwas mau", sagt Martin Raber. Er stieß vor rund zehn Jahren zu Gründer Martin Roither dazu. Die Firma tüftelte jahrelang an einer Software für die Gastronomie.

Hinter Tablex stehen Martin Roither und Martin Raber. Beide haben Gastronomie-Erfahrung: Während Roither aus einer Wirtsfamilie kommt, war Raber jahrelang selbstständig tätig und hat auch in anderen Ländern Betriebe und ihre Herausforderungen kennengelernt. "Kaum lesbare handschriftliche Einträge im Reservierungsbuch, zahlreiche Zettelchen mit Infos und ein sinnlos hoher Personalaufwand erschweren einfache Vorgänge, die eigentlich reine Alltagsroutine sein sollten", sagt Roither.

Gleichzeitig würden immer mehr Gäste ihre Reservierung lieber online erledigen anstatt anzurufen, sagt Raber. Die Tablex-Software wickelt die Reservierungen ab und ermöglicht die automatische Zuweisung zu einem Tisch. Gibt es für eine bestimmte Uhrzeit mehr Reservierungen, als die Küche zeitlich bewältigen kann, sperrt das System diesen Slot automatisch. Auch die Erfassung von Sonderwünschen oder statistische Auswertungen sind möglich.

Vor rund vier Jahren stieg das Software-Unternehmen auch in den Hardware-Bereich ein. Herausgekommen ist ein kleines Tablet, das als Tischaufsteller fungiert. Das unscheinbare Gerät ähnelt einer analogen Reservierungskarte, nach einem Ein- oder Ausschaltknopf sucht man vergeblich. "Wir wollten nichts, das nach Aufmerksamkeit schreit", sagt Raber.

Geht eine Online-Reservierung ein, überträgt sie die Software automatisch auf die Tischaufsteller, inklusive Zeitangaben. Das erspare den Gastronomen Zeit und unangenehme Gespräche, da die Gäste selbst sehen, ab wann der Tisch wieder gebraucht wird.

Das kleine Tablet soll Gastronomen den Alltag erleichtern. Bild: Ness Rubey

Das Mini-Tablet wird mit Batterien betrieben und in Oberösterreich produziert. Bei der Entwicklung war auch Datenschutz ein Thema: Der Tischaufsteller samt Name sei wie ein Klingelschild einzuordnen und daher unproblematisch. Die Daten gehören den Gastronomen, sie müssen sie aus steuerlichen gründen sieben Jahre speichern, bevor sie anonymisiert werden, sagt Raber. Tablex selbst löscht die Reservierungsdaten, nachdem sie über den Server gelaufen sind.

Prominente Gastrobetriebe zählen zu den Kunden

Das Unternehmen verdient Geld mit der Dienstleistung, die Software kann an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Betriebe angepasst werden. "Als regionaler Anbieter wollen wir uns dadurch klar von den anonymen Softwaregiganten oder Online-Reservierungstools von Suchmaschinen abgrenzen. Trotz aller Technik menschelt es bei uns", sagt Raber.

Allein mit der Software hat das Unternehmen mit neun Mitarbeitern im vergangenen Geschäftsjahr 500.000 Euro erwirtschaftet. Die rund 500 Kunden sind im DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie in Italien zuhause. Zu ihnen zählen etwa der Promenadenhof in Linz, der Mühlviertler Mühltalhof oder das Schweizerhaus in Wien. "Am stärksten wachsen wir in unserem Heimatmarkt Oberösterreich", sagt Raber. Aber auch in Bayern gebe es derzeit viel Potenzial.

Autorin Verena Mitterlechner