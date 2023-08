T-Mobile streicht 5000 Stellen in den USA

Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US will rund 5000 Stellen abbauen. Die Tochter der Deutschen Telekom plane einen organisatorischen Umbau, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen davon seien rund 5000 Arbeitsplätze, was knapp 7 Prozent der Stellen in den USA entspreche. Wenn das Programm abgeschlossen sei, werde es in absehbarer Zukunft keinen weiteren Jobabbau geben. T-Mobile gilt als Wachstumstreiber der Deutschen Telekom.

