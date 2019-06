„Supersportwagen“: Betrugsprozess gegen Steyrer Unternehmer startet heute

Es klang zu gut, um wahr zu sein: Vor nicht einmal einem Jahr kündigte Markus F. an, einen straßenzugelassenen Sportwagen in Österreich herstellen zu wollen. Das Auto namens „Milan Red“ sollte dank seiner 1325 PS in 2,47 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen - so die Vision des Ideengebers. „Wir arbeiten an einem Sportwagen, der nur dem einzigen Zweck dient - nämlich allen anderen die Show zu stehlen“, sagte F. damals. Er gab vor, der frühere Magna-Manager Siegfried Wolf sei bei dem Projekt an Bord, ebenso wie einstige Rennfahrergrößen wie David Coulthard oder Dieter Quester, die als Testfahrer unterwegs seien. Zudem sei er, F., früher auch als Rennfahrer aktiv gewesen.

Mit seinen Ankündigungen stieß F. bei einigen Geldgebern auf offene Ohren. Sie überließen ihm in Summe Darlehen in der Höhe von 1,2 Millionen Euro. Genau deswegen muss sich der Steyrer nun vor Gericht verantworten. Ihm wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. F.s Firma, Milan Automotive mit Sitz in Niederösterreich, schlitterte heuer im März in die Millionenpleite. Der Prozess gegen den Firmenchef ist für heute und morgen anberaumt.