Supermarkt in Tirol nimmt kein Bargeld mehr an

Wer in der MPreis-Filiale in der Innsbrucker Museumstraße einkauft, kann dies seit Beginn diesen Jahres nur noch mit der (digitalen) Bankomatkarte. Das Geschäft stellte komplett auf bargeldlose Bezahlung um: Ein Vorgang, der vor allem Schüler der nahegelegenen Schulen und ältere Menschen benachteiligt, wie die Arbeiterkammer Tirol bemängelt.

"Das Unternehmen will nur Zeit und Geld sparen. Das geht zu Lasten der Kundinnen und Kunden und wirkt sich auch negativ auf die Beschäftigtenzahlen aus", kritisierte Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl die Supermarktkette, die in Österreich etwa 300 Märkte betreibt. MPreis sieht das anders: Nach einer erfolgreichen Testphase in einem Markt am Gelände der Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Innsbruck wurde im Dezember 2022 beschlossen, auch in der Filiale in der Museumstraße auf Bargeld zu verzichten.

"Was während Pandemiezeiten in der Not begonnen hat, hat sich für die meisten als Tugend erwiesen. Die modernen digitalen Technologien machen das bargeldlose Bezahlen besonders rasch und einfach. Das bedeutet für die Kundinnen und Kunden weniger Wartezeit an den Kassen, kein lästiges Herumkramen im Geldbörserl mehr und vor allem keine Fehler beim Wechselgeld. Abgesehen von der rascheren Abwicklung an der Kassa wird viel Aufwand beim Zählen sowie dem Anliefern und Abholen von Wechselgeld gespart", heißt es in einer Aussendung.

Abmahnung vom VKI

Das bedeute eine deutliche Entlastung des Supermarktpersonals, das sich stattdessen den Kunden widmen könne. Das Ziel sei nicht, Personal einzusparen, sondern die Leistung für die Kunden zu verbessern. Die rein bargeldlosen Märkte betrachte man aber weiterhin als Testbetriebe, die Ausweitung auf weitere Filialen sei derzeit kein Thema.

Die Arbeiterkammer überzeugte das nicht, sie forderte den Verein für Konsumenteninformation (VKI) auf, MPreis abzumahnen. AK-Präsident Zangerl geht davon aus, dass das Handelsunternehmen einlenken und Bargeld wieder akzeptieren wird. Sollte das wider Erwarten nicht passieren, will die Arbeiterkammer die Gerichte bemühen.

