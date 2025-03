Styria kauft mit Partner Sprint die willhaben-Anteile von Adevinta

Adevinta ist derzeit der Joint-Venture-Partner der Styria bei willhaben. Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg wird das Unternehmen mit rund 500 Mio. Euro bewertet. Adevinta gehört den Private-Equity-Firmen Blackstone und Permira. Willhaben wurde 2006 gegründet und ist mit über 3,8 Millionen Nutzern pro Monat einer der größten Online-Marktplätze Österreichs. Der Abschluss des Deals wird für das zweite Quartal 2025 erwartet, muss aber noch von den Behörden genehmigt werden. Zur Styria Media Group gehören unter anderem die Tageszeitungen "Die Presse" und "Kleine Zeitung".

"Die Styria Media Group ist breit aufgestellt. Wir sind ein Haus der Medien und Marktplätze und haben in beiden Geschäftsbereichen viel vor", sagte Styria-CEO Markus Mair laut Mitteilung. "Mit der Expertise von Sprints im Bereich der Marktplätze wird diese Zusammenarbeit das volle Potenzial von willhaben entfalten. Dies ist eine wichtige Investition in die Zukunft von willhaben und in die Weiterentwicklung des digitalen Business in Österreich."

