Studierende der TU Linz zur Hälfte aus Ausland?

Die geplante neue Technische Universität (TU) für Digitalisierung und digitale Transformation in Linz "steht und fällt mit der Startphase" der nächsten drei Jahre, sagte der Geschäftsführer der Industriellenvereinigung (IV) OÖ, Joachim Haindl-Grutsch, am Freitag. Damit meinte er in erster Linie das Gründungsmanagement. "Jetzt drängt die Zeit, das muss ein Katapultstart werden", sonst falle man wieder in ein bestehendes System von Universität zurück. Die wichtigen Entscheidungen müssten im ersten Halbjahr fallen.

Haindl-Grutsch tritt für ein möglichst internationales Publikum ein. Die Hälfte der Studierenden aus dem Ausland "wäre schon eine gute Zielsetzung". Auch für Frauen sollen die vier geplanten Bachelor- und vier Master-Studiengänge attraktiv gemacht werden. "Auch da dürfen wir uns um die 50 Prozent als Ziel vornehmen."

Um die TU Linz so interessant wie möglich zu machen, müsse das Ökosystem rund um die Universität im Linzer Zentralraum verbessert werden. Um es "zu internationaler Strahlkraft aufzuwerten", so der Vorsitzende der Jungen Industrie OÖ, Maximilian Priglinger, habe man sieben Vorschläge erarbeitet, unter anderem eine "Taskforce" aus nationalen und internationalen Experten. Ein weiterer Vorschlag ist, für die Studierenden eine Web-Plattform zu schaffen, auf der sie alle wichtigen Informationen auch in englischer Sprache rund um das Studium finden: von Wohn- bis Karrieremöglichkeiten. Die Finanzierung einer Professur durch die IV sei vorstellbar.

Eine Art Garantie, dass die TU-Studierenden bei Bedarf ein Praktikum oder gar einen Arbeitsplatz in der oö. Industrie bekommen würden, wollte die IV so nicht abgeben. Doch man werde den High-Potentials sicher auch finanzielle Anreize bieten. Man werde versuchen, die Studierenden vom ersten Semester weg an Oberösterreich zu binden, damit sie auch nach Studienabschluss hierbleiben oder an anderen Standorten für heimische Unternehmen arbeiten. (uru)