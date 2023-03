Studienabbrecher machen der IT-Branche zu schaffen

In Österreich arbeiten rund 65.000 Beschäftigte in der Informations- und Telekommunikationstechnik (IT). Dem gegenüber stehen 24.000 offene Stellen, die in der Branche nicht besetzt werden können, Tendenz steigend. Pro unbesetzter Stelle sei das ein direkter und indirekter Wertschöpfungsverlust von 175.000 Euro pro Jahr. In Summe seien es 4,2 Milliarden Euro, sagte gestern Martin Zandonella, stellvertretender Obmann des Wirtschaftskammer-Fachverbands Ubit (Unternehmensberater, Buchhalter, IT).