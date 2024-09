Studie: Zu wenig Sanierung, Gebäudesektor erst 2075 klimaneutral

Branchenradar Marktanalyse hat am Dienstag eine Studie veröffentlicht, die feststellt, dass die geplante Dekarbonisierung des Gebäudesektors bis 2040 nicht zu machen sein wird. Es mangle an den notwendigen Personalkapazitäten, heißt es.

Im Jahr 2023 waren in Österreich rund 1,9 Millionen Wohnungen und etwa 220.000 Nicht-Wohngebäude zumindest zum Teil thermisch-energetisch sanierungsbedürftig. Konkret waren knapp 1,8 Millionen Heizungen auf regenerative Wärmesysteme umzustellen, 13,4 Millionen Fenster zu tauschen sowie 332 Millionen Quadratmeter Dachflächen (bzw. die oberste Geschoßdecke) und 355 Millionen Quadratmeter Fassaden zu dämmen. Bezogen auf den Gebäudebestand waren das 35 Prozent aller Heizungsanlagen, 31 Prozent aller Fenster, 45 Prozent aller Dächer und 49 Prozent aller Fassaden.

Zu wenig Lehrabschlüsse

Bekanntermaßen hat es sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, die Klimaneutralität im Gebäudesektor bis 2040 herzustellen. Um diese Mammutaufgabe zu stemmen, müssten zum einen die Sanierungsquoten deutlich erhöht werden. Bei Heizungen von jährlich 0,8 auf 2,0 Prozent des Gebäudebestands. Bei Fenstern wäre ein Anstieg von 1,4 auf 1,8 Prozent und bei Dach- und Fassadendämmungen von 0,6 bzw. 0,7 Prozent auf 2,6 bzw. 2,9 Prozent notwendig.

Zum anderen müsste man viel Geld in die Hand nehmen. Aus heutiger Sicht sind dafür Investitionen im Ausmaß von insgesamt 259 Milliarden Euro notwendig. Das entspricht in etwa dem Fünffachen der jährlichen Bauproduktion. "Doch selbst wenn man das Geld dafür aufbringen würde, ist der definierte Zielpfad nicht zu schaffen", stellt Studienautor Andreas Kreutzer fest.

Grund dafür sind die unzureichenden Personalkapazitäten im Bauhandwerk. Nur 32.000 der seit 2014 zugewanderten Personen arbeiten in der Bauwirtschaft. Gleichzeitig sanken die Lehrabschlüsse in den relevanten Gewerken signifikant, von 4800 im Jahr 2018 auf 3600 2023. Dabei spielt auch die mitunter hohe Quote von nicht bestandenen Lehrabschlussprüfungen eine Rolle.

Am wahrscheinlichsten ist die Erreichung der Zielmarke beim Fenstertausch. "Hier errechnen die Modelle eine Durchsanierung im Jahr 2042", so Co-Autor Dominique Otto. Der Heizungstausch sollte demnach 2046 abgeschlossen sein, eine vollständige thermische Sanierung aller Fassadenflächen 2061, aller Dächer erst 2075.

