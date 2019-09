Studie: Österreich geht es gut

"Österreich liegt in allen Bereichen über dem EU-Schnitt", wird BCG-Österreich-Chef Lukas Haider in einer Aussendung zitiert. Österreich sei es gelungen, die Wirtschaftsleistung auch in Wohlergehen für die Bevölkerung umzuwandeln, so Haider.

Die Rangliste führt Norwegen an, gefolgt von der Schweiz und Island. In der Studie wurden neben wirtschaftlichen Kriterien auch Investitionen und Nachhaltigkeit berücksichtigt.