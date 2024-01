Studie: Mehr Bio-Diesel im Tank hilft Klima

Würde man den Anteil von Bio-Kraftstoff für Verbrenner-Fahrzeuge von aktuell zehn Prozent bei Benzin bzw. sieben Prozent bei Diesel auf einheitlich 13,5 Prozent erhöhen, wäre bis 2030 ein Rückgang der Treibhausgas-Emissionen im Straßenverkehr auf 12,4 Millionen Tonnen zu erwarten, ergab eine Studie, die vom ÖAMTC in Auftrag gegeben und vom Bioenergieforschungszentrum Best und vom Wirtschaftsforschungsinstitut Economica erstellt wurde.

Unter der Annahme, dass bis 2030 rund 1,1 Millionen Elektroautos in Österreich zugelassen sind und der Tanktourismus, der laut Umweltbundesamt bereits stark rückläufig ist, bis 2030 komplett wegfällt, würde das eine Reduktion der Treibhausgas-Emissionen im Straßenverkehr um knapp 50 Prozent bedeuten. "Das österreichische Klimaziel für den Verkehrssektor wäre damit sogar übertroffen", sagte die Biotreibstoff-Expertin von Best, Dina Bacovsky.

Vier bis neun Cent je Liter mehr

Die zusätzliche Menge an Bio-Treibstoffen wäre kaum Konkurrenz auf den Äckern für Nahrungsmittel, so die Ökonomien, denn die Gesamtmenge an Bio-Kraftstoffen müsste lediglich um sieben Prozent steigen (weil der Kraftstoffverbrauch insgesamt ja sinkt). Durch mehr biogenen Sprit würde der Literpreis um vier bis neun Cent zulegen, rechnet der Mobilitätsclub vor. Die höhere Beimischungsquote sei wichtig für den langlebigen Autobestand. Der ARBÖ hält die Idee ebenfalls für gut.

Man führe darüber Gespräche mit allen politischen Parteien, doch gab es bisher noch keine klare Unterstützung für den Vorschlag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper