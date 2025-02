Studie: Elektroautos bleiben in Österreich Ladenhüter

49 Prozent der Befragten nannten geringe Reichweiten als einen Grund, warum für sie kein Elektroauto in Frage käme. Für 43 Prozent sind die Anschaffungskosten zu hoch.

Elektroautos sind in Österreich immer noch unbeliebt, nur wenige können sich aktuell vorstellen, künftig ein rein elektrobetriebenes Auto zu fahren. Als Gründe dafür werden vor allem geringe Reichweiten und hohe Anschaffungskosten angegeben. Das aktuell diskutierte Zurückfahren von öffentlichen Förderungen würde die Kaufbereitschaft für E-Autos wohl weiter dämpfen, so das Ergebnis einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Deloitte.

"Laut Studie würden sich lediglich 7 Prozent der Befragten beim nächsten Autokauf für ein komplett batteriebetriebenes Fahrzeug entscheiden, nur 8 Prozent für einen Plug-In-Hybrid", erklärt Matthias Kunsch, Partner bei Deloitte Österreich. "Das sind erschreckend niedrige Zahlen, die die Mobilitätswende hierzulande gefährden."

Für die aktuelle Ausgabe der "Global Automotive Consumer Study" hat Deloitte 31.000 Menschen in 30 Ländern befragt, 1.000 davon in Österreich. Das Ergebnis: Der E-Auto-Markt tritt in Österreich - im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern - weiterhin auf der Stelle.

Geringe Reichweiten und hohe Kaufpreise schrecken ab

49 Prozent der Befragten nannten geringe Reichweiten als einen Grund, warum für sie kein Elektroauto in Frage käme. Für 43 Prozent sind die Anschaffungskosten zu hoch. Ein Großteil der potenziellen Käufer will nicht mehr als 30.000 Euro für das nächste Auto ausgeben. "Es gibt zwar mittlerweile auch preiswertere Modelle, doch das Angebot in diesem Segment muss definitiv breiter werden", meint Kunsch.

Für den Kauf eines Elektroautos würden niedrigere Treibstoffkosten sprechen, sagen 48 Prozent der Befragten. Für 27 Prozent sind staatliche Subventionen ein wesentlicher Anreiz.

Der Erfolg der Mobilitätswende hänge aber nicht nur von der Verfügbarkeit von E-Fahrzeugen ab, sondern vor allem auch von einem umfassenden und leicht zugänglichen Angebot an Ladeoptionen, erklärte Kunsch. Für 38 Prozent der Befragten sei die Installation einer eigenen Ladestation nicht durchführbar, für 18 Prozent wäre sie zu teuer.

Hohe Zulassungszahlen im Jänner

Nach einem Zulassungsplus von 6,1 Prozent 2024 haben die Autohändler im Jänner den Turbo zugeschaltet. Die Neuzulassungen haben zu Jahresbeginn 2025 um 16,5 Prozent auf 20.448 Neuautos zugenommen. "Damit legten die Pkw-Neuzulassungen den besten Jahresstart seit 2020 hin", so die Statistik Austria.

Über die Hälfte der Neuautos hatte alternative Antriebe, das Zulassungsplus lag in dem Segment bei 29,9 Prozent. Besonders kräftig war das Plus bei reinen E-Autos (35,4 Prozent).Wien. Von allen neu zum Verkehr zugelassenen Pkw erreichten rein elektrisch betriebene Fahrzeuge im Jänner 2025 einen Anteil von 18,7 Prozent, Benzin-Hybrid-Pkw von 27,7 und Diesel-Hybrid-Pkw von 6,8 Prozent.

Über alle Antriebe hinweg betrachtet ist Österreich weiter fest in der Hand des VW-Konzerns. In Front liegt die Kernmarke VW mit 14,4 Prozent Marktanteil, gefolgt von den Töchtern Skoda und Audi. Auf Platz vier bei den Neuzulassungen im Jänner landete BMW. Am stärksten zugelegt hat Hyundai.

