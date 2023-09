Strugl mahnt zur Eile: Bis 2040 muss Stromkapazität verdreifacht werden

Was hat die Klimakrise mit dem Autofahren zu tun? Verbund-Chef Michael Strugl erklärte dies beim Energiekongress "Inspire" am Wolfgangsee so: "Mittlerweile besteht unsere Luft zu 0,4 Promille aus CO2. Vom Autofahren wissen wir: Ab 0,5 Promille darf man nicht mehr fahren. Da wird es gefährlich." Daher sei klar: "Wir müssen handeln, um die Dekarbonisierung voranzutreiben.