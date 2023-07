Stromspeicher: Batterien ohne kritische Rohstoffe

Die Erzeugung von Energie ist im kürzlich eröffneten Solarpark im burgenländischen Schattendorf an der Grenze zu Ungarn kein Problem. Die Hybrid-Photovoltaikanlage verfügt mit 27.000 Paneelen und angebundenen Windparkanlagen über eine Gesamtleistung von 15 Megawatt. Um die erzeugte Energie dauerhaft zu nutzen und damit auch geopolitisch unabhängig zu sein, brauche es aber ein Speichermodell, sagt Stephan Sharma von Energie Burgenland. Dieses wurde der Öffentlichkeit am Donnerstag präsentiert.

Es handelt sich um einen Großspeicher in Form von Batterien der deutschen Firma CMBlu. Gründer Peter Geigle arbeitet seit 2011 daran, seine Innovation, die ohne kritische Rohstoffe wie Lithium oder Kobalt auskommt, vom Labor auf den Markt zu bringen. Die recycelbaren Batterien kommen nun erstmals zum Einsatz, in einem Container nahe der Anlage. Dort soll sie die elektrische Energie in nahezu unbegrenzt verfügbaren Elektrolyten speichern. Die Gefahr eines Brandes gebe es dabei nicht. "Unser Fokus liegt in den kommenden Wochen darauf, die Leistung unserer Technologie zu evaluieren und dann weitere Speicher mit einer Gesamtkapazität von 300 MWh ins Burgenland zu liefern", sagte Firmengründer Geigle.

Von politischer Seite wurde die Eröffnung von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und Martin Selmayr, dem Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, begleitet. Das Burgenland hat sich das Ziel gesetzt, im Jahr 2030 klimaneutral und energieunabhängig zu sein.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner