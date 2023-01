Strompreisbremse greift bei Sacherln nicht automatisch

Manche Besitzer müssen aktiv werden. Denn die Bremse gilt nur für Haushaltszählpunkte – also für Stromverbrauch zu Haushaltszwecken. Solche Zählpunkte sind mit dem Lastprofil "Haushalt" versehen. Wer in einem Bauernsacherl, das früher eine Landwirtschaft war, oder in einem Haus, das früher ein Gewerbebetrieb war, wohnt, kann ein Problem bekommen.