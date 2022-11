Stromkostenzuschuss: 120 Millionen Euro für heimische Bauern

„Die landwirtschaftliche Produktion ist oft sehr energieintensiv, und die gestiegenen Strompreise bringen unsere Betriebe zunehmend unter Druck. Viele Bauern stellen sich die Frage, ob sich ihr Betrieb noch rentiert“, sagte Totschnig bei einem Hintergrundgespräch. Um die Folgen abzufedern, stellt das Finanzministerium 120 Millionen Euro zur Verfügung. Heutrocknung, der Betrieb von Melkmaschinen und andere landwirtschaftliche Prozesse verbrauchten viel Energie.

Das Antiteuerungspaket gliedert sich laut Johannes Fankhauser, Sektionschef im Landwirtschaftsministerium, in zwei Stufen. Die erste Stufe sieht eine flächen- und tierbezogene Pauschale von etwa 10,4 Cent je Kilowattstunde vor. Ausgezahlt werde das Geld an all jene Betriebe, die heuer bereits Mehrfachanträge auf Unterstützung gestellt hätten, sagte Fankhauser. Die Auszahlung erfolge ab dem zweiten Quartal 2023, der Mindestbetrag seien 100 Euro pro Betrieb.

Etwas später folge die zweite Stufe des Pakets, sagte Totschnig. Dieser ist ein verbrauchsabhängiger Zuschuss und richtet sich an besonders stromintensive Tätigkeitsfelder und Betriebszweige. Dazu gehören beispielsweise die elektrisch betriebene Beregnung landwirtschaftlicher Flächen, Aquakultur, Weinproduktion, Buschenschank und Almausschank. Als Nachweis für die Berechnung der Bemessungsgrundlage wird der Durchschnitt aus den zwei vergangenen Jahresabrechnungen bei Strom zu Grunde gelegt. Ausgezahlt wird die zweite Stufe ab dem zweiten Halbjahr 2023.

„Nächste wichtige Entlastungsmaßnahme“

In Summe sollen rund 150.000 bäuerliche Betriebe in Österreich von den Zuschüssen profitieren, sagte Totschnig. Ein mittlerer Ackerbaubetrieb mit 40 Hektar erhalte rund 248 Euro, ein mittlerer Veredelungsbetrieb mit Stiermast rund 966 Euro, und ein Direktvermarkter mit Milcherzeugung und Heutrocknungsanlagen rund 4420 Euro. Abwicklungsstelle ist die Agrarmarkt Austria.

Für Bauern sei das Paket „die nächste wichtige Entlastungsmaßnahme“, sagte der Agrarminister. Dazu gehörten das 28-Milliarden-Euro-Paket der Regierung mit dem Klimabonus und der erhöhten Familienbeihilfe sowie das 110-Millionen-Euro-Versorgungssicherungspaket für die Landwirtschaft.