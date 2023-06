Stromerzeugung: Wind und Sonne statt heißer Luft

Albert Cuchiero hat Elektrotechnik studiert. Er hat viele Jahre bei Siemens gearbeitet, in der HTL 2 unterrichtet und ist Zivilingenieur. Er ist bereits in Pension und zieht mit seinen Vorträgen zum Thema Energiewirtschaft durchs Land. Er verlangt dafür kein Geld, dafür Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich ohne ideologische Scheuklappen mit Physik, Elektrotechnik und den Grundrechnungsarten auseinanderzusetzen, was in Österreich schon viel verlangt ist.