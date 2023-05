Strom aus Erneuerbarer Energie: Aufholbedarf auch in Oberösterreich

In der Studie „Klima- und Energiestrategien der Länder: 2023“ präsentierten die Verbände aktuelle Zahlen zu den Klima- und Energiezielen und zu den Trends in den Bundesländern. Ausgangspunkt ist der zusätzliche Energiebedarf bis 2030 aus erneuerbaren Quellen: 27 Terawattstunden TWh elektrische Energie. Alle Ziele der Bundesländer addiert ergäbe das 23,4 TWh, also noch zu wenig. Eine Differenz von 3,6 TWh müsse noch Niederschlag in den konkreten Zielen der Bundesländer finden. Bis auf die Sonnenstromgewinnung (hier sind die Ziele übererfüllt) sind alle Energieträger (Wasser, Wind, Biomasse) und alle Bundesländer gefragt, sonst werde man die Ziele nicht schaffen. "Wir brauchen eine viel größere Dynamik! Die Länder dürfen dabei nicht einzelne Technologien herauspicken und favorisieren, sondern müssen entsprechend ihrer Potentiale alle realisieren. Denn nur im Zusammenspiel aller Technologien kann die Energiewende erfolgreich sein“, sagte Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ.

Alle Beteiligten verwiesen allerdings darauf, dass der Strombedarf steigen werde und die Ziele somit allesamt nach oben angepasst werden müssten.

Oberösterreich müsse zusätzlich zu den bisher formulierten Zielen bei Energie aus Wasser 0,3 TWh, bei Wind 0,4 TWh und bei Biomasse 0,1 TWh zum Gesamtziel beitragen bis 2030, so Günter Pauritsch, Leiter Energiewirtschaft und Infrastruktur in der AEA. Und: "Ziele alleine reichen nicht. Flächen für Photovoltaik und Wind müssen in relativ großem Stil zur Verfügung gestellt werden", so Pauritsch, ohne ein Bundesland als Vorzeigeregion oder Schwarzen Peter abstempeln zu wollen. Aber besonders industriestarke Bundesländer wie Oberösterreich "müssen mehr erneuerbaren Strom erzeugen". Speziell zum Windausbau in Oberösterreich sagte Pauritsch: "Die Ziele für Windkraftausbau in Oberösterreich sind - freundlich formuliert - wenig ambitioniert. Es wäre hier viel mehr Ambition erforderlich."

Sonnenstrom: Ausbau-Dynamik lässt nach

Zum Ausbau der Sonnenstromerzeugung sagte Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Brancheverbandes Photovoltaic Austria, dass man die Ziele des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes bis 2030 in den Bundesländerzielen sogar übererfülle. "PV ist in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Viele wissen, dass ein hoher Strompreis existenzbedrohend sein kann." Dennoch gehe jetzt nach dem Ansturm des vergangenen Jahres die Nachfrage zurück. "Wir sehen keine Rahmenbedingungen, den PV-Ausbau auf demselben oder höheren Niveau zu halten." Einzelne Bundesländer hätten viel zu wenig Freiflächen für PV ausgewiesen.

Windstrom: Ausbau stockt

Außer im Bundesland Salzburg seien in Österreich in keinem Bundesland neue Flächen für Windräder ausgewiesen worden, kritisierte Stefan Moidl, Sprecher der IG Windkraft, den stockenden Ausbau bei Wind. In Deutschland habe man festgelegt, zwei Prozent der Landesfläche dafür zur Verfügung zu stellen. Das wären in Österreich (derzeit 0,2 Prozent der Landesfläche) 83 TWh, mehr drei Mal so viel wie der Zusatzbedarf an erneuerbarem Strom bis 2030 in Österreich.

Eine Stellungnahme des Landes OÖ lag zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Der Artikel wird aktualisiert, sobald das der Fall ist.

