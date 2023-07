Stresstest: Banken sind für mögliche Krisen gerüstet

Obwohl die Finanzkonzerne im unterstellten Szenario binnen drei Jahren 271 Milliarden Euro an Kapitalpuffer einbüßen würden, könnten sie die Wirtschaft auch in einer solchen ernsthaften Konjunkturkrise noch unterstützen. Das sind die Ergebnisse des Stresstests, die die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) am Freitag bekannt gab.

Dabei hatte die EBA für die Institute ein so hartes Krisenszenario simuliert wie noch nie: Vorgegeben wurde eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen, begleitet von einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie. Ein Einbruch der Wirtschaft, steigende Arbeitslosigkeit, eine hohe Inflation und ein Einbruch der Aktienmärkte wären die Folge. Die harte Kernkapitalquote würde im Krisenfall von 15 Prozent Ende 2022 auf 10,4 Prozent Ende 2025 sinken: Das ist besser als 2021, was die EBA mit höheren Gewinnen der Institute begründet.

