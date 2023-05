Streit um die virtuelle Hauptversammlung

Die Art, wie künftig die Treffen von Vorstand und Aktionären in börsennotierten Unternehmen abgehalten werden sollen, soll im Gesellschafterversammlungsgesetz reformiert werden. Ein Entwurf von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) liegt vor. Die Begutachtung läuft noch bis 25. Mai.

Die Hauptversammlungen (HV) sollen demnach künftig physisch, hybrid oder komplett virtuell abgehalten werden dürfen, wie es in der Corona-Zeit als Überbrückungsregelung erlaubt war. Diese soll nun in Dauerrecht übergeführt werden. Der Vorteil sei laut Zadic ein Modernisierungsschub des Gesellschaftsrechts. Dagegen wehren sich vor allem Kleinaktionäre, sie fürchten um ihre Mitspracherechte und führen die Diskriminierung vor allem älterer Aktionäre ins Treffen. Florian Beckermann, Präsident des Interessenverbandes für Anleger (IVA), argumentiert in einer Stellungnahme so: "Extrem niedrige Teilnehmerzahlen, verkürzte Transparenz- und Kontrollmöglichkeiten sowie mannigfaltige Missbrauchsmöglichkeiten schwächen Aktionärsrechte tiefgreifend. Manch einer ist gänzlich ausgeschlossen."

Die geplante "Satzungsschwelle" – also wenn mehr als 75 Prozent der Aktionäre die Satzung so ändern wollen, dass nur noch virtuelle Hauptversammlungen abgehalten werden – höhle den Minderheitenschutz aus. In Österreich hätten die börsennotierten Konzerne üblicherweise starke und große Kernaktionäre, die diese Schwelle leicht überschreiten könnten. Umgekehrt sei die Schwelle von zehn Prozent des Grundkapitals, die eine Präsenz-Hauptversammlung fordern können, zu hoch. So wäre beispielsweise bei der Erste Group ein Kapital von 1,4 Milliarden Euro nötig, um diese Hürde zu nehmen. Beckermann: "Die rein virtuelle Hauptversammlung für Publikumsgesellschaften muss in dieser Form daher abgelehnt werden."

