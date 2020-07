Streit über Lieferkettengesetz in Deutschland

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) bezeichnete es als "nicht verantwortbar", dass deutsche Unternehmen für mögliche Verstöße, "die irgendwo in ihren Lieferketten passieren", in Mithaftung genommen werden sollten.

Hintergrund ist, dass der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag angekündigt hatten, Unternehmen mit einem Lieferkettengesetz in die Pflicht nehmen zu wollen. Dieses soll die Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards in den Lieferländern sicherstellen.

Während Gewerkschaften und NGOs dieses Gesetz schon lange fordern, sind Unternehmen und der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier dagegen.