Streit bei MAN eskaliert weiter: Betriebsrat klagt Unternehmen

Nächste Eskalationsstufe im Streit zwischen Vorstand und Belegschaftsvertretung beim Lkw-Hersteller MAN: Nachdem der Zentralbetriebsrat vor drei Wochen Gespräche über den Jobabbau unterbrochen hatte, folgte gestern die Mitteilung, gegen das Unternehmen vor Gericht ziehen zu wollen.

Dass MAN den Vertrag zur Standort- und Beschäftigungssicherung zum Jahresende gekündigt hat, ist aus Sicht der Arbeitnehmervertretung unrechtmäßig, erklärte Betriebsratschef Saki Stimoniaris. Ein Recht zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertrag, der für die Zeit bis 2030 geschlossen wurde, habe das Management nur bei einem Markteinbruch von mehr als 40 Prozent. Ein solcher sei nach Auffassung des Betriebsrats trotz der aktuellen Krise nicht zu erkennen. "Damit ist die Kündigung unwirksam", erklärte Stimoniaris. Ein Termin vor dem Arbeitsgericht München sei für 12. Jänner geplant.

Wie mehrmals berichtet, will die Traton-Holding, in der die MAN-Mutter VW das Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen gebündelt hat, den Lkw-Hersteller dauerhaft profitabel machen und dafür 9500 der 36.000 Arbeitsplätze streichen. Dem Standort Steyr mit rund 2500 Beschäftigten droht das Aus. Die Produktion soll in die Türkei und nach Polen verlagert werden.