Streiks in Deutschland: Auch Flughafen Wien am Freitag betroffen

Betroffen seien rund 89.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV am Donnerstag mit. Bestreikt werden die Flughäfen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel bezeichnete Dauer und Umfang der Arbeitsniederlegungen als unverhältnismäßig. Sie sprengten die Dimensionen eines Warnstreiks.

Am Flughafen Wien gestalten sich die Auswirkungen folgendermaßen: Von 12 geplanten Flügen zwischen Wien und Köln werden 6 Flüge ausfallen (3x hin, 3x zurück) - die anderen 6 werden durchgeführt, teilte der Flughafen Wien der APA mit. Entfallen werden weiters die 10 geplanten Verbindungen zwischen Wien und Stuttgart. Und von den 14 Flügen zwischen Wien und Düsseldorf werden nur 2 durchgeführt: Einmal nach Düsseldorf und wieder zurück nach Wien. Von dem Warnstreik am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sei man nicht betroffen, hier gäbe es ohnehin keine Flugverbindungen.

An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, begannen die ganztägigen Warnstreiks am Freitag, bestätigte ein Verdi-Sprecher am frühen Freitagmorgen. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen auf. Nach den vorläufigen Angaben der beiden Flughäfen fallen am Freitag voraussichtlich Hunderte Flüge aus.

"Wir haben eine gute Beteiligung, die Stimmung ist entschlossen", sagte der Verdi-Sprecher. Am Flughafen Köln/Bonn habe der Streik bereits am Donnerstagabend um 22.00 Uhr begonnen, in Düsseldorf legten die Beschäftigten ihre Arbeit am Freitag um 03.00 Uhr nieder. Nach Angaben der Gewerkschaft streiken allein in Düsseldorf rund 500 Beschäftigte.

Die beiden Airports raten den Passagieren, sich vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter nach dem Status ihres Fluges zu erkundigen. Zuvor hatte auch Verdi erklärt, Fluggäste müssten am Freitag an den beiden Airports mit Verspätungen, längeren Wartezeiten sowie Flugausfällen rechnen.

Am Flughafen Köln/Bonn fallen am Freitag nach vorläufigen Angaben des Airports fast alle Flüge aus. 144 der ursprünglich geplanten 148 Starts und Landungen von Passagierflugzeugen könnten nicht stattfinden, sagte ein Sprecher am frühen Freitagmorgen. Darüber hinaus könne es zu weiteren Ausfällen oder Umleitungen von Flügen kommen. Der Flughafen Düsseldorf will einen Notbetrieb aufrechterhalten. 264 der ursprünglich 391 geplanten Starts und Landungen werden ausfallen, wie ein Airport-Sprecher am Freitagmorgen bestätigte.

