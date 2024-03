Streiks: Deutscher Verkehrsminister für "Osterfrieden"

Wieder einmal ist der Zugverkehr in Deutschland eingeschränkt.

In Deutschlands Zug- und Flugverkehr gibt es seit Wochen zahlreiche Streiks, mit Folgen für Österreich. Der deutsche Verkehrsminister Volker Wissing regt an, über Ostern auf Arbeitskämpfe zu verzichten. "Ich appelliere an die Gewerkschaften, einen Osterfrieden auszurufen, wenn die Tarifkonflikte bei der Bahn und im Luftverkehr nicht bis zum Start der Ferien beigelegt sind", sagte Wissing der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es gelte auch den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Familien seien keine Parteien im Tarifstreit.

In Österreich ist das Bedürfnis nach Reisen groß, das geht aus einer am Donnerstag präsentierten YouGov-Umfrage unter 1000 Teilnehmern im Auftrag des Reiseveranstalters TUI hervor. Demnach wollen vier von fünf Befragten heuer verreisen. Hoch im Kurs steht Badeurlaub am Mittelmeer, beliebtestes Reiseziel ist Griechenland.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper