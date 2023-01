Streikaufruf: Berliner Flughafen erwartet Ausfall aller Flüge

Passagiere am Flughafen Berlin Brandenburg (BER)

Betroffen seien die Bodenverkehrsdienste, die Flughafengesellschaft und die Luftsicherheit. "Der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend", teilte Verdi am Montag mit. Der Airport geht nach eigenen Angaben davon aus, dass wohl "keine regulären Passagierflüge am BER stattfinden können".

Grund für den Streik sind erfolglos verlaufene Gehaltsverhandlungen. Verdi fordert für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Flughafengesellschaft 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Die Arbeitgeberseite fordert laut Verdi sowohl bei den Bodenverkehrsdiensten als auch der Flughafengesellschaft vor allem längere Vertragslaufzeiten.

"Der Streik findet ganztags mit Beginn der Frühschicht statt und endet am späten Abend", gab Verdi bekannt. Der Flughafenbetreiber sprach vom Zeitraum 03.30 bis 23.59 Uhr. Vorgesehen waren für Mittwoch rund 300 Starts und Landungen mit insgesamt 35.000 Passagieren.

Branchenfachleute sagten, bei hoher Streikbeteiligung könne der Airport operativ nicht mehr arbeiten und nicht die nötige Sicherheit garantieren.

Verdi hat zu einer Kundgebung am Mittwochvormittag eingeladen und rechnet mit rund 1.500 Teilnehmenden. Die Gewerkschaft kritisierte, dass es beim Bodenpersonal nach drei Verhandlungsterminen noch kein Tarifergebnis gebe. Die Gespräche sollen am 30. Jänner fortgesetzt werden. "Die Positionen der beiden Seiten liegen vor allem bei der Laufzeit des Tarifvertrages weit auseinander."

Der deutsche Flughafenverband ADV erklärte, der eintägige Warnstreik sei unangemessen und entbehre jeder akzeptablen Grundlage. "Eine ganze Region soll für einen kompletten Tag vom internationalen Luftverkehr abgeschnitten werden", monierte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Zehntausende Passagiere seien die Leidtragenden. "Statt die unterschiedlichen Tarifvorstellungen an einem gemeinsamen Verhandlungstisch auszutragen, wird Deutschlands Hauptstadtflughafen als öffentlichkeitswirksame Bühne missbraucht."

TAP sagt Streik ab

Das Kabinenpersonal der portugiesischen Fluggesellschaft TAP hat einen siebentägigen Streik abgesagt, der am Mittwoch beginnen sollte. Ein neuer Vorschlag der Unternehmensleitung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen wurde am Montag auf einer Vollversammlung der Flugbegleiter-Gewerkschaft SNPVAC in Lissabon mit großer Mehrheit angenommen.

Der für den Zeitraum vom 25. bis 31. Jänner angedrohte Ausstand werde somit nicht stattfinden, teilte SNPVAC-Präsident Ricardo Penarroias vor Journalisten mit. "Beide Seiten haben Zugeständnisse gemacht", betonte er, wie unter anderem die Zeitung "Público" berichtete.

TAP hatte vor dem Abkommen mitgeteilt, der Streik werde zur Streichung von 1.316 Flügen führen und rund 156.000 Passagiere treffen. Die vom Ausstand verursachten Kosten würden sich auf mindestens 48 Millionen Euro belaufen. Ein zweitägiger Streik im Dezember habe bereits acht Millionen Euro gekostet.

Die 1945 gegründete TAP hat als größte Fluggesellschaft Portugals etwa 6.600 Mitarbeiter - rund 2.000 weniger als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Schwarze Zahlen schrieb das Unternehmen zuletzt 2017. In den Jahren 2020 und 2021 gab es jeweils Rekordverluste von 1,2 Milliarden und 1,6 Milliarden Euro. Die linke Regierung Portugals kündigte im vorigen Jahr an, man wolle das Unternehmen wieder privatisieren. Der Staat hatte 2020 wieder die Kontrolle über TAP übernommen.

