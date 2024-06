Streik während Österreichs EM-Auftritt: "Arbeit darf nicht arm machen"

Wegen der stockenden Verhandlungen über einen neuen Fahrradboten-Kollektivvertrag (KV) haben die Essenszusteller gestern Abend zwischen 17.30 und 22 Uhr, also in der Zeit des EM-Fußballspiels Österreich–Frankreich, gestreikt. Wien, Graz, Salzburg und Klagenfurt waren betroffen. In Wien nahmen 200 Boten teil, sagte vida-Landesvorsitzender Helmut Gruber am Abend. Die Streikversammlung in Wien habe in ein Lokal verlegt werden müssen, weil die bestreikten Unternehmen die Versammlungen untersagt hätten.

Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung um 8,7 Prozent, das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 5,8 Prozent. "Bei der Forderung nach einer Teuerungsabgeltung reden wir nicht von Luxus. Wir reden davon, dass Arbeit nicht arm machen darf", so Markus Petritsch, vida-Vorsitzender des Fachbereichs Straße. Der KV-Monatslohn liegt bei 1730 Euro brutto.

Seit Monaten stehen die Verhandlungen, immer wieder gibt es Streiks. Viele Fahrradboten sind allerdings gar nicht vom KV erfasst, da sie als freie Dienstnehmer oder Selbstständige unterwegs sind. In Österreich gibt es 4500 Fahrradboten, gut 2000 sind nach KV angestellt. Der Zustelldienst Lieferando stellt nach KV an, beim Konkurrenten Foodora gibt es vor allem freie Dienstnehmer. Foodora und Lieferando gaben an, nicht mit wesentlichen Einschränkungen bei der Essenszustellung zu rechnen. Eine Lohnerhöhung um 8,7 Prozent sei wirtschaftlich nicht darstellbar, so ein Lieferando-Sprecher: "Die dafür nötigen Preisaufschläge würden Kunden nicht mitgehen."

Bald Streiks in Logistikbranche?

Auch bei KV-Verhandlungen für die 25.000 Arbeiter in den Speditions- und Lagereibetrieben gibt es nach vier Runden keine Einigung. In der Vorwoche hat die vida ihre Gangart verschärft und eine Streikfreigabe beim ÖGB beantragt.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl