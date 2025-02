Streik am Münchner Flughafen: Ausfälle erwartet

Die Gewerkschaft Verdi will mit einem zweitägigen Warnstreik am Münchner Flughafen am Donnerstag und Freitag Druck in den Tarifverhandlungen in öffentlichen Dienst machen. Sie gehe von starken Beeinträchtigungen aus, da unter anderem Sicherheitskontrollen und Bodendienste betroffen sind, sagte Manuela Dietz von Verdi.

Damit setzen sich die Streiks an deutschen Flughäfen fort: Bereits seit Sonntagabend läuft am Flughafen Köln/Bonn ein Warnstreik der Gewerkschaft, der zu erheblichen Störungen im Flugverkehr führt, da 106 Flüge ausfallen.

Und seit dem frühen Morgen gibt es auch am Flughafen Düsseldorf einen Streik, an dem sich laut der Gewerkschaft Verdi 400 Beschäftigte beteiligt haben. Die Gewerkschaft fordert 8 Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 350 Euro mehr im Monat sowie drei zusätzliche freie Tage.

