Strandkorb, Spielzeug, Schneidbrett

Hochbeet, Gartenerde, Dekoartikel, Drogeriewaren, Pflanzen und Ostseestrandkörbe: Rund 18.000 unterschiedliche Artikel, unterteilt in 16 verschiedene Warengruppen, hat die deutsche Handelskette Thomas Philipps dauerhaft im Sortiment. Das Unternehmen, 1986 vom Namensgeber als Fünf-Mann-Betrieb gegründet, betreibt in Deutschland mittlerweile 250 Filialen. Nun streckt Thomas Philipps seine Fühler auch nach Oberösterreich aus. Ende Juni soll ein Markt in Enns eröffnen.

"Einen großen Anteil unseres Umsatzes erzielen wir mit den Bereichen Heim und Garten", sagt Martin Gaber: Der Wiener, zuvor für Marionnaud tätig, leitet das Österreich-Geschäft mit Zentrale in Wien. In Österreich gebe es zwar viele Unternehmen und Ketten in diesem Bereich, "aber uns ist keines bekannt, das den Diskontbereich abdeckt". Mit den günstigen Preisen will man sich von der Konkurrenz abheben und dennoch mit einer gewissen Qualität punkten. "Die steigende Inflation drückt auf die Geldbörse der Menschen. Wir als Diskonter wollen ihnen dennoch ein Angebot machen."

Das Unternehmen, das 700 eigene Mitarbeiter beschäftigt (die Filialen werden von selbstständigen Kaufleuten betrieben), verfolgt dabei das "One-Stop-Shop-Prinzip": Im Sortiment sind etwa auch Haushaltsartikel, Spielzeug und Tierbedarf. "Kunden kommen etwa wegen der Aktions-Blumenerde, nehmen dann aber auch noch eine Zahnbürste und ein Getränk mit, das sie zufällig sehen", sagt Gaber.

30 Filialen in fünf Jahren

In Österreich betreibt Thomas Philipps bisher nur einen Markt im steirischen Köflach. In Enns will man im Sommer in die Räumlichkeiten eines ehemaligen Einkaufszentrums einziehen. 1500 Quadratmeter sollen bespielt werden.

"In erster Linie wollen wir die Bezirkshauptstädte in den Fokus nehmen", sagt Gaber: Für Österreich wälzt Thomas Philipps ambitionierte Pläne. 30 Filialen will man in den kommenden fünf Jahren eröffnen. Einen Umsatz gibt das Familienunternehmen auf Nachfrage nicht bekannt.