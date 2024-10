Strabag/RBI-Prozess in Russland: Nächster Termin am 25. Dezember

Der zweite Gerichtstermin zur russischen Milliardenklage gegen den österreichischen Baukonzern Strabag, dessen Kernaktionäre und die Russland-Tochter der Raiffeisen Bank International (RBI) am Mittwoch in Kaliningrad blieb ergebnislos. Der nächste Termin wurde für den 25. Dezember festgelegt, wie die RBI auf OÖN-Anfrage bestätigt. Die Gerichtsverhandlung findet also statt, wenn in Österreich Weihnachten gefeiert wird.