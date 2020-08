Strabag zog 200-Millionen-Euro-Auftrag in Hamburg an Land

Bis 2027 werde die längste Straßenbrücke Deutschlands, die Hochstraße Elbmarsch (K20) auf der BAB 7 in Hamburg, von drei auf vier Fahrspuren je Fahrtrichtung ausgebaut, gab der Konzern am Dienstag bekannt. Auftraggeber ist die Stadt Hamburg via Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES).

Die Planung und die Baustelleneinrichtung für die Autobahn-Verbreiterung und Grundinstandsetzung sind den Angaben zufolge bereits im Gange. Parallel dazu laufen noch bis zum Jahresende vorgeschaltete Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Hochstraße. Seit Ende 2018 saniert die Strabag unter der Federführung der deutschen Konzerntochter Züblin Teile der Unterbauten und wechselt die Brückenlager.

Die fast vier Kilometer lange Straßenbrücke kreuzt auch zwei Bahntrassen sowie elf Straßen und Wege. Die tägliche Verkehrsbelastung auf dem BAB-7-Abschnitt hat den Konzernangaben zufolge seit dem Neubau der Hochstraße vor 45 Jahren auf heute 50.000 bis 60.000 Fahrzeuge je Richtungsfahrbahn zugenommen.

Der Materialbedarf im Zuge der Ausführung verdeutliche die Dimension des Projekts: es werden rund 19.300 Kubikmeter Beton verbaut, 15 Kilometer Stahlgeländer erneuert, Asphalt und Abdichtung auf einer Fläche von 135.000 Quadratmetern entfernt und später über eine Fläche von 155.000 Quadratmetern neu eingebaut.

"Erweiterung dieses stark frequentierten Teilstücks der Autobahn 7 wird den Verkehrsfluss auf der zentralen deutschen Nord-Süd-Verbindung nachhaltig verbessern", erwartet Strabag-Chef Thomas Birtel.