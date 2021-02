Strabag trotzt der Krise: Unerwartet gute Zahlen

Der Baukonzern Strabag hat voriges Jahr trotz Coronakrise das hohe Auftragsniveau gehalten: Der Bestand wurde um fünf Prozent auf 18,4 Milliarden Euro gesteigert.

Während in Österreich, Polen und Ungarn Rückgänge beim Auftragsbestand zu verzeichnen waren, legte der deutsche Markt und hier insbesondere der Verkehrswegebau stark zu. Zuwächse gab es auch in Tschechien; in der Slowakei sei ein großes Bahnbau-Projekt eingeworben worden, heißt es.

Auch internationale Großprojekte wie zum Beispiel Hochwasserschutzdämme im Oman hätten den Orderbestand bereichert.

Im Konzern wird damit gerechnet, dass das Betriebsergebnis (Ebit) und die Ebit-Marge 2020 höher ausgefallen sind als 2019: Das Ebit soll über den 600 Millionen Euro des Jahres 2019 liegen. Die bisher prognostizierte Ebit-Marge von 3,5 Prozent werde "erheblich überschritten" werden, weil positive Effekte die coronabedingten Auswirkungen überwogen hätten. Das Mittelfristziel von 4,0 Prozent Ebit-Marge ab 2022 scheine jedenfalls erreichbar, so der Konzern. 2021 sollte es eine Normalisierung bei weniger als 4,0 Prozent geben.

Der Leistungsrückgang war mit sieben Prozent auf 15,4 Milliarden Euro etwas geringer als erwartet, heuer soll es hier wieder einen Anstieg geben, erklärte die Strabag gestern. Zum Leistungsrückgang beigetragen hätten mehrere Faktoren: ein schon Mitte 2019 ausgelaufener größerer Vertrag in Deutschland, die Fertigstellung von Tunnelbauprojekten in Chile und die coronabedingte vorübergehende Baueinstellung in Österreich. In anderen Märkten wie etwa Polen und Tschechien wurde dagegen wegen weiterlaufenden Baustellenbetriebs sogar ein Leistungsplus verzeichnet.

Mit der verringerten Leistung sank auch die durchschnittliche Mitarbeiterzahl um drei Prozent auf 74.340 Personen. Die Jahreszahlen werden am 30. April bekannt gegeben.