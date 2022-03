Strabag: Haselsteiner distanziert sich von Deripaska

Die Haselsteiner Privatstiftung hat seit 2007, dem Jahr des Einstiegs von Rasperia in den Strabag-Konzern, einen Syndikatsvertrag mit der in Zypern gemeldeten Rasperia sowie Raiffeisen/Uniqa. „Nachdem alle Bemühungen gescheitert sind, den russischen Anteil an sich zu ziehen, hat die Familienstiftung den Syndikatvertrag gekündigt“, heißt es in einer Aussendung.

Der Vertrag sah ein angestimmtes Vorgehen im Aufsichtsrat und in der Hauptversammlung vor. Oleg Deripaska ist einer der reichsten Russen, seine Firma ist mit knapp einem Drittel am größten Baukonzern beteiligt

Das wird auch mit Strabag-Vorstand begrüßt, weil dadurch klare Verhältnisse geschaffen würden. Im Hinblick auf Sanktionen in Großbritannien und Kanada würden auch keine Dividenden an Rasperia ausbezahlt. Die Aktivitäten in Russland, die nur einen minimalen Anteil am Gesamtgeschäft ausmachen, würden abgewickelt, sagt Vorstandschef Thomas Birtel