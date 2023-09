Strabag drängt Deripaska zurück

Um die Beteiligung der vom sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierten Firma von 27,8 Prozent auf unter 25 Prozent zu drücken, sei nun der erste Teil der dafür notwendigen Kapitalmaßnahmen ins Firmenbuch eingetragen worden, teilte Österreichs größter Baukonzern gestern mit.

Die Verwässerung des Anteils soll durch mehrere Schritte erfolgen: Im Kern geht es darum, dass freie Rücklagen an die bestehenden Aktionäre ausgeschüttet werden, die nun die Wahl haben zwischen einer Aktien- und einer Baroption. Deripaska besitzt diese Wahl laut Strabag nicht, da seine Beteiligung wegen der EU-Sanktionen eingefroren ist. 11,7 Prozent der Anteile sind in Streubesitz.

Die Strabag will dadurch nach eigenen Angaben Risiken und Nachteile für die Geschäftstätigkeit reduzieren. Deripaska, der seit 2007 an der Strabag beteiligt ist, wurde nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt und seine Vermögenswerte eingefroren. Er gilt als Vertrauter von Präsident Wladimir Putin.

