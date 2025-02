Stockende KV-Verhandlungen: Buslenker drohen mit Warnstreik

Die nächste Verhandlungsrunde findet am 17. Februar statt.

Seit 19. Dezember wird über den neuen Kollektivvertrag (KV) für die rund 12.000 Beschäftigten in Österreichs privaten Autobusbetrieben verhandelt. Auch bei der dritten Runde am 29. Jänner konnten sich Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaft vida nicht einigen.

Über den Stand der Verhandlungen informierten am Donnerstag die Arbeitnehmervertreter bei Pressegesprächen in Linz und Wien. Ein Knackpunkt ist die Lohnerhöhung - die Gewerkschaft fordert ein Plus von 3,7 Prozent, während die Arbeitgeber die rollierende Inflation von 3,5 Prozent abgelten wollen.

Eine Einigung ist bisher aber an etwas anderem gescheitert: Die Arbeitnehmervertreter kritisieren die Arbeitsbedingungen für die Buslenker. Zu lange Arbeitstage gepaart mit zu kurzen Ruhezeiten und nicht ausreichenden Zulagen. So wird die Nachtzulage derzeit nur von Mitternacht bis fünf Uhr früh bezahlt, die Gewerkschaft fordert eine Ausweitung von 22 bis 6 Uhr.

Das letzte Verhandlungsangebot der Arbeitgeber sei eine "Mogelpackung" gewesen, sagt Gerhard Siegl, Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida in Oberösterreich. Inzwischen wurden Betriebsversammlungen abgehalten. Sollte es beim nächsten Termin - am 17. Februar - kein besseres Angebot geben, wollen die Buslenker am 20. Februar einen ersten Warnstreik abhalten.

Betriebsrat: Druck auf Buslenker gestiegen

Der Kostendruck werde nach unten weitergegeben, die Dienste weiter verdichtet, kritisiert Michael Krippner, Betriebsrat beim ÖBB Postbus. Er ist seit 30 Jahren Buslenker: "Unsere Tage sind 14 oder 15 Stunden lang, wir fahren 400 Kilometer am Tag", berichtet er aus dem Arbeitsalltag. Die Ruhezeit zwischen den Diensten betrage nur neun Stunden, da bleibe zu wenig Zeit für die Familie und ausreichend Schlaf. Das sei auch eine Gefahr für die Sicherheit.

Wer um drei oder vier Uhr früh beginnt, kann nach der Ruhezeit schon am selben Tag ab 17 Uhr wieder eingesetzt werden. Dazu kämen oft lange Anfahrtswege zum Abfahrtsort, auf der Strecke seien fehlende Toiletten ein großes Problem, sagt Krippner.

Dass die Buslenker auf der Mangelberufsliste stehen - und daher auch Personal aus dem EU-Ausland rekrutiert werden kann - ist der Gewerkschaft ein Dorn im Auge. Sie kritisiert Lohndumping. Von Jänner bis November 2024 wurden laut Siegl 25 Buslenker aus Nicht-EU-Staaten rekrutiert.

Reaktion der Arbeitgeber

Martin Horvath, Chefverhandler und Obmann der Berufsgruppe Bus in der Wirtschaftskammer Österreich, reagierte per Aussendung: "Die Arbeitgeber der privaten österreichischen Busunternehmen weisen die haltlosen Vorwürfe und Unterstellungen der Gewerkschaft vida auf das Schärfste zurück. Die Behauptung, es gäbe Lohndumping sowie eine Bevorzugung von Buslenkern mit Rot-Weiß-Rot-Karten, entbehrt jeder Grundlage." Der Anteil der beschäftigten Lenker mit Rot-Weiß-Rot-Karte liege nicht einmal bei einem Prozent.

Laut Horvath würden die Forderungen der vida in Summe zu mehr als zehn Prozent Lohnerhöhung führen, das sei für die Branche in vielen Fällen existenzbedrohend. Die Gewerkschaft sieht darin eine "völlig überzogene Schätzung". Zu den Arbeitsbedingungen habe man laut Horvath "konstruktive Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt".

Nachdem es am 29. Jänner zu keiner Einigung gekommen ist, empfahl Horvath den Mitgliedsbetrieben, die Löhne freiwillig um 3,5 Prozent zu erhöhen, bis ein Durchbruch in den Verhandlungen erzielt wird. Er wies außerdem darauf hin, dass der Einstiegslohn für Neuanfänger in den vergangenen sechs Jahren um 45 Prozent erhöht worden sei.

