Stix plädiert für Abbau von Staatsschulden

Heuer werde der Aufwand für Zinszahlungen des Bundes erstmals seit 2012 wieder relativ und absolut zum Gesamtbudget steigen, sagte Stix gestern, Montag, im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Man müsse nun Wege finden, um diese Schulden auch wieder abzubauen.

Österreichs Schuldenstand sei mit 270,89 Milliarden Euro (Stand Ende 2022) vergleichsweise hoch, was der Bonität schaden könnte. Heuer plane die OeBFA Schulden in Höhe von 74 Milliarden Euro aufzunehmen, was der höchste Wert seit Beginn der Zweiten Republik sei. Aufgrund des aktuell höheren Zinsumfeldes zeigte sich Stix optimistisch, dass Österreich diese Mittel bekommen werde.

