Stimmige 170-Jahr-Feier von der Klangwolke umhüllt

Die Sparkasse Oberösterreich ist bekannt dafür, die offiziellen Reden bei ihren Feiern auf ein Minimum zu beschränken, dafür ihren Gästen viel Zeit zum Austausch in einem edlen Rahmen zu geben. Das galt auch beim Jubliläums-Empfang im Linzer Brucknerhaus unmittelbar vor der Klangwolke. Diese konnten die Kunden und Gäste dann gut eingehüllt am Donauufer erleben.

Der kurzweilige Festakt durchlief in wenigen Akten die bewegte Geschichte der Sparkasse. Der große Saal im Brucknerhaus wurde effektvoll ausgeleuchtet. Kurze Musik-, Tanz- und Akrobatikeinlagen unterstützten die Erzählung vom Brückenbauer in den Anfangstagen, zum Nahversorger in den Jahrzehnten danach und zum Unterstützer in der Sozialpolitik sowie dem Ermöglicher verschiedenster Projekte bis zum Impulsgeber der Gegenwart.

Generaldirektor Michael Rockenschaub dankte den mehr als 400.000 Kunden im Land. Seine designierte Nachfolgerin Stefanie Huber versprach, weitere Impulse zu setzen. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Präsident des Vereins Allgemeine Sparkasse, Johann Neunteufel, verwies auf das breite Engagement unter anderem für Kultur – wie die Unterstützung der Klangwolke. Für die Inszenierung von Beda Precht mit den Ensembles Cataracts und Bossa Club gab es großen Applaus des Publikums.

Die Gastgeber Johann Neunteufel (Aufsichtsratsvorsitzender, 2. v.li.) und Generaldirektor Michael Rockenschaub mit den Spitzen der akademischen Ausbildung: Gerald Reisinger, Geschäftsführer FH OÖ (li.), und JKU-Rektor Meinhard Lukas (re.) Bild: Sparkasse

Unter den Gästen waren Bischof Manfred Scheuer, Politiker aus Stadt und Land, Unternehmer wie Gerd Schachermayr, Jasmin Holter-Hofer, die Sprecher-Automation-Gesellschafter Erwin Raffeiner, Josef Wischt und Johann Meindl, Fill-Geschäftsführer Wolfgang Rathner, Erich Frommwald (Kirchdorfer), Caritas-Direktor Franz Kehrer.

Eurothermen-Chef Patrick Hochhauser, Sparkasse-Vorstand Herbert Walzhofer, Monika Wienerroither, Anwalt Thomas Kurz Bild: Alexander Schwarzl

Leiter der Siemens-Niederlassung Linz Josef Kinast mit Gattin Ulrike; Rosemarie und Josef Stockinger (OÖ. Versicherung) Bild: Alexander Schwarzl

Volkswirt Friedrich Schneider, Stephan Kubinger (Vorstandsdirektor Internorm) mit Gattin Doris und Sparkasse OÖ-Vorstandsdirektor Maximilian Pointner Bild: Sparkasse

Die Unternehmer Helmut Gammer und Christine Hödlmayr-Gammer sowie Ute und Manfred Hackl (Erema) Bild: Alexander Schwarzl

Unternehmer Walter Meinhart, Stefanie Christina Huber (designierte Vorstandsvorsitzende Sparkasse), Brigitte und Bernd Zierhut (Doppler Mineralöle) Bild: Alexander Schwarzl

Reinhild u. Rudolf Kraus (Aufsichtsrat der Sparkasse), Unternehmerin Maria Pfeiffer sowie Gertraud u. Helge Löffler (KPMG) Bild: Alexander Schwarzl

Der Inhaber von Strasser Steine Johannes Artmayr mit Sabine Krausler sowie Ingrid und Gerhard Luftensteiner (Keba) (v. links n. rechts) Bild: Alexander Schwarzl