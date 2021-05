Im Konzernverbund von CNH Industrial mit der Österreich-Tochter in St. Valentin ist der Steyr-Traktor die kleinste Marke. New Holland, Case IH werden weltweit vertrieben, die seit 1947 hergestellten Traktoren der Marke Steyr bis zum Vorjahr nur noch in Zentraleuropa mit Schwerpunkt Österreich und Deutschland. "Dort, wo die Marke noch bekannt war", sagt Vertriebsdirektor Gunnar Hauser. Jetzt soll das anders werden: Die Traditionsmarke soll die Premiummarke des Konzerns in Europa repräsentieren.