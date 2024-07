Steyr-Traktoren-Mutter CNH: Umsatzrückgang im zweiten Quartal

In St. Valentin werden Steyr-Traktoren hergestellt.

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial hat im zweiten Quartal aufgrund der geringeren Branchennachfrage einen Umsatzrückgang von 16 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 gemeldet. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Der konsolidierte Umsatz betrug 5,49 Milliarden US-Dollar (5,06 Mrd. Euro) und der Nettoumsatz der industriellen Aktivitäten 4,80 Milliarden US-Dollar. Im ersten Halbjahr 2024 wurden durch Dividenden und Aktienrückkäufe 1,2 Milliarden US-Dollar an Aktionäre zurückgezahlt.

CNH Industrial, das 40.000 Personen weltweit beschäftigt, hat sich von der Tochter Iveco 2022 gespalten und will sich nun auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren. Steyr Traktoren beschäftigt in seinem Standort in Sankt Valentin rund 500 Mitarbeiter und produziert Traktoren für die Landwirtschaft.

