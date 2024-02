Steyr-Traktoren-Mutter CNH 2023 mit Umsatz- und Gewinnplus

So kletterte der Konzernumsatz gegenüber 2022 um 5 Prozent auf 24,7 Milliarden US-Dollar (22,3 Milliarden Euro), teilte der Konzern in einer Presseaussendung am Mittwoch mit. Der Nettogewinn für das Gesamtjahr stieg um 17 Prozent auf 2,38 Milliarden Dollar.

"Vor zwei Jahren haben wir uns ehrgeizige Margenziele für unsere Marktsegmente Landwirtschaft und Bauwirtschaft gesetzt, die wir früher als geplant erreicht haben. Diese Ergebnisse, zusammen mit Rekordumsätzen und -gewinnen für das gesamte Jahr, spiegeln die unermüdlichen Anstrengungen des CNH-Teams wider, die Unternehmensstruktur zu vereinfachen, Weltklassetechnologie in unsere Maschinen zu integrieren und unsere Kunden in den Mittelpunkt zu stellen", kommentierte der CEO von CNH Industrial Scott W. Wine.

CNH Industrial, die 40.000 Personen weltweit beschäftigt, hat sich von der Tochter Iveco 2022 gespalten und will sich nun auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren. Steyr Traktoren beschäftigt in seinem Standort in Sankt Valentin rund 500 Mitarbeiter und produziert Traktoren für die Landwirtschaft.

