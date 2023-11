Steyr-Traktor-Mutter soll von Mailänder Börse genommen werden

Im Werk in St. Valentin sind rund 500 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Steyr-Traktoren-Mutter CNH Industrial plant das Delisting von der Mailänder Börse Anfang 2024. Dies wurde vom Verwaltungsrat des Unternehmens am Dienstag bekanntgegeben. Der Delisting-Antrag wird heute, Dienstag, eingereicht werden. Der Konzern bleibt ausschließlich an der Wall Street notiert, teilte CNH mit. Das Delisting in Mailand wird frühestens 45 Tage nach der Veröffentlichung der entsprechenden Mitteilung durch die Borsa Italiana wirksam.

CNH Industrial, die 40.000 Personen weltweit beschäftigt, hat sich von der Tochter Iveco im Jänner 2022 gespalten und will sich nun auf das Geschäft mit Land- und Baumaschinen konzentrieren. Steyr Traktoren beschäftigt in seinem Standort in Sankt Valentin rund 500 Mitarbeiter.

