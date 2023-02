Steyr Motors kämpft ums wirtschaftliche Überleben

Diese Meldung hat am Mittwoch überrascht. Der neue Eigentümer von Steyr Motors schreibt in einer Medieninformation „von einer prekären wirtschaftlichen Lage“, die eine Redimensionierung unumgänglich mache. Oberste Priorität habe es, die Überlebensfähigkeit von Steyr Motors sicherzustellen.

Da ist Feuer am Dach. Aktuell sind in dem Werk, das leistungsstarke Dieselmotoren entwickelt und in Kleinstserien baut, 125 Mitarbeiter beschäftigt. Die haben sehr durchwachsene Jahre erlebt. Aktuell wird offenbar eine Meldung an das Arbeitsmarktservice nach dem Frühwarnsystem vorbereitet. Das ist nötig, wenn ein größerer Personalabbau bevorsteht.

Erst im November 2022 wurde der jüngste Eigentümerwechsel abgeschlossen. Die börsenotierte Mutares SE hat vom Rüstungskonzern Thales übernommen. Der Fonds kauft Unternehmen „in Umbruchsituationen“. Vor wenigen Monaten sah sich Steyr Motors nicht als Sanierungsfall. Als Gründe für die aktuelle Zuspitzung wird ein massiver Umsatzrückgang im Jahr 2022 genannt – bei stark gestiegenen Kosten. Weil aber ein Teil der Produkte in Militärfahrzeugen zum Einsatz kommt, ist das derzeit nicht ganz nachvollziehbar. Zuletzt wurde berichtet, dass Entwicklungsaufträge eines paneuropäischen Verteidigungsfonds gewonnen werden konnten.

Käme es zu einer Insolvenz, wäre es nicht die erste. Im November 2018 wurde ein Sanierungsverfahren angemeldet. Das konnte nicht erfolgreich beendet werden. Es folgte ein Konkurs. Danach kam es zu einem Bieterwettkampf zwischen dem Grazer Motorenentwickler AVL und dem französischen Thales-Konzern. Auf Nachfrage hieß es gestern, es werde „alles getan“, um eine erneute Insolvenz zu verhindern. Die Handlungsmöglichkeiten seien aber stark eingeschränkt.

Bewegte Geschichte

Das Unternehmen ging aus der Steyr-Daimler-Puch AG hervor und entwickelte einen extrem leistungsstarken Direkteinspritz-Dieselmotor. Zuerst kaufte Frank Stronachs Magna – damals noch mit Sitz in St. Valentin. Im Jahr 2001 kam es zum Management-Buy-out von Ex-Verstaatlichten-Minister und ÖIAG-Chef Rudolf Streicher und Manager Rudolf Mandorfer. 2012 verkauften die beiden an den chinesischen Investor Phoenix Tree. Im Juli 2019 übernahm Thales.

Autor Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter