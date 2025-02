Steyr Motors expandiert nach Asien und ist nun auch an der Wiener Börse gelistet

Das gab Steyr Motors am Dienstag bekannt. Das Büro in der indonesischen Hauptstadt stärke die Präsenz in Asien, heißt es. Verträge mit zwei neuen Händlern wurden abgeschlossen. Indonesien sei einer der größten und am stärksten wachsenden Märkte in Südostasien. "Es ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Vertriebsnetz zu erweitern", sagt Julian Cassutti, der in Steyr die Geschäfte führt.

Parallel dazu kündigte Steyr Motors an, ab 10. Februar auch an der Wiener Börse gelistet zu sein. Wie berichtet, ging das Unternehmen Ende Oktober in Frankfurt an die Börse. Das Zweitlisting in Wien sei "ein klares Bekenntnis zu unseren österreichischen Wurzeln", sagt Cassutti. Die Aktie sei damit für einen breiteren Investorenkreis interessanter.

Münchener Finanzinvestor ist Eigentümer

Eigentümer von Steyr Motors ist der Finanzinvestor Mutares aus München, zweitgrößte Aktionärin die B&C-Holding. Die Industriegruppe ist Kernaktionärin beim Faserhersteller Lenzing und hält Mehrheitsanteile am Aluminiumkonzern Amag und am Gummihersteller Semperit.

Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Umsatz von 41 bis 45 Millionen Euro und ein bereinigtes Ergebnis (Ebit) zwischen neun und elf Millionen Euro erwartet. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent, eine bereinigte Ebit-Marge von mehr als 20 Prozent sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1250 Motoren an.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner