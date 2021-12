Steyr Automotive zwischen Teilemangel und Neuaufträgen

Jeder Tag sei anders, je nach Teilelieferungen könne produziert werden oder eben nicht, berichtet Helmut Emler, Arbeiterbetriebsrat bei Steyr Automotive, dem früheren MAN-Werk in Steyr.

Die seit September laufende Kurzarbeit, die Neo-Eigentümer Siegfried Wolf anfangs nur einen Monat laufen lassen wollte, ist inzwischen bis Ende Februar fix. Mehrere hundert fast fertig montierte Lkw stehen auf dem Werksgelände – und auf inzwischen angemieteten Flächen – und warten darauf, fertiggestellt zu werden. Mit einer theoretischen Tagesproduktion von 86 Lkw sei das Werk gut ausgelastet – wenn alle Zulieferteile rechtzeitig geliefert würden.

Unterdessen läuft der Personalaustausch im Werk. Denn – wie berichtet – will ein Teil der Belegschaft den Sozialplan in Anspruch nehmen und das Unternehmen verlassen. Dafür würden neue Mitarbeiter aufgenommen.

Auf der Website finden sich etliche weitere Jobangebote. Das hänge damit zusammen, dass in Steyr wegen der MAN-Konzernzugehörigkeit bisher nicht benötigte Geschäftsfelder und Funktionen nunmehr neu aufgebaut würden, beispielsweise im Einkauf oder Vertrieb, lautet die Erklärung der Firmenleitung. Derzeit seien 1800 Stamm-Mitarbeiter und 250 Leasingkräfte beschäftigt, teilte das Unternehmen mit.

Elektro-Lkw-Produktion startet

Die weitere Auftragslage werde von MAN bestimmt, weiters vom schwedischen Elektro-Lkw-Start-up Volta, das seine ersten Trucks ab Ende 2022 bei Steyr Automotive in Serie fertigen lassen will. Ende November wurde bekannt, dass das deutsche Logistikunternehmen DB Schenker 1500 Elektrolastwagen kaufen will, die von Volta kommen sollen.

Steyr Automotive will Anfang kommenden Jahres erste Mutterfahrzeuge auf Elektrobasis für Busse sowie für Kleintransporter, die vom russischen GAZ-Konzern entwickelt wurden, herstellen und an die europäischen Anforderungen anpassen. Der Umbau auf die Erzeugung von E-Nutzfahrzeugen ab Ende 2022 sei "voll im Plan", teilte eine Firmensprecherin mit.