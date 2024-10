Das ehemalige MAN-Werk in Steyr kämpft im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld um Auslastung und hat zuletzt Stellen gestrichen. Rückläufige Geschäftszahlen sind in den Jahresabschlüssen des Nutzfahrzeugbauers Steyr Automotive ersichtlich, etwa in der Bilanz für das Geschäftsjahr 2023.