Steyr Automotive will ohne russische GAZ-Teile auskommen

Die Fragen nach der Kooperation wurden in den vergangenen Tagen ausweichend beantwortet. Jetzt teilt das Unternehmen, das vom Investor Siegfried Wolf im Vorjahr übernommen worden ist, mit, dass die Kooperation mit Gaz "nicht wie geplant fortgesetzt wird". Allerdings wolle man am Geschäftsmodell mit der Entwicklung einer eigenen Marke für leichte Nutzfahrzeuge und Busse festhalten. "Diese Produkte werden vollständig eigenständig entwickelt und Komponenten entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen so wie möglich lokal, aber auch international beschafft", heißt es in einer Aussendung.

Das Geschäftsmodell von Steyr Automotive steht auf zwei Beinen - Lohnfertigung und Eigenentwicklung. So werden bis Frühling 2023 noch für MAN - den früheren Eigentümer - leichte Nutzfahrzeuge montiert. Auch in der Kunststoff-Lackierung, die erst vor wenigen Jahren errichtet wurde, werden MAN-Teile lackiert, vorerst bis 2027. Auch für andere Kunden wie Palfinger werden dort Teile beschichtet. Ab Jahreswechsel soll aber auch auf einer Fertigungsstraße Elektro-Lkw für das schwedische Start-Up Volta montiert werden. Allein dieser Auftrag sichere die Beschäftigung von mehreren hundert Mitarbeitern, hieß es zuletzt bei Steyr Automotive. Und schließlich will Steyr Automotive eigene Nutzfahrzeuge unter der Marke "Steyr" auf den Markt bringen. Das sollte ursprünglich auch Basis-Karosserien von GAZ-Fahrzeugen passieren. GAZ gehört zu Basic Elements des Olegarchen Oleg Deripaska, Siegfried Wolf hatte dort jahrelang Management-Funktionen inne. Inzwischen hält er noch Anteile an GAZ. "So lange gemeinsame europäische Maßnahmen einen Warenaustausch mit Russland sanktionieren, wird die Kooperation mit GAZ nicht wie geplant fortgesetzt", schreibt nun Steyr Automotive.

Aktuell wird im Werk nicht produziert - für die MAN-Aufträge fehlen Kabelbäume, die bei ukrainischen Zulieferern zugekauft werden. Die Beschaffung ist Sache des Kunden, also der Volkswagen-Tochter MAN. Fast alle Werke von MAN und etliche von VW sind wie berichtet von Lieferausfällen aufgrund des Krieges betroffen.

Bei Steyr Automotive arbeiten derzeit 2100 Mitarbeiter, 250 davon auf Leasingbasis, 150 sind Lehrlinge. Bis Juni (und seit September des vergangenen Jahres) läuft Kurzarbeit - anfangs wegen fehlender Halbleiter, jetzt wegen fehlender Kabelbäume.