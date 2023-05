Steyr Automotive meldet 70 Mitarbeiter beim AMS an

Steyr Automotive teilt mit, dass dieser Stellenabbau - dessen genaues Ausmaß noch nicht sagen könne - im Zuge des Sozialplans aus dem Jahr 2021 erfolge. Aktuell sind inklusive Lehrlingen und Leihpersonal 1800 Mitarbeiter in dem früheren MAN-Werk, der der Investor Siegfried Wolf übernommen hat, beschäftigt. Das Unternehmen betont in einer Aussendung, "trotz dieser nun in Teilbereichen erforderlichen Reduktion liegt das Beschäftigungsniveau weiterhin über dem, was ursprünglich als Beschäftigungsbasis angenommen wurde."

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter