Steyr Automotive baut Lkw mit Chinesen statt mit Russen

Transporteure in Europa sollen künftig mit chinesischen Elektro-Lkw fahren, die in Steyr gefertigt werden. Dieser Plan ist ein Hoffnungsträger für Steyr Automotive, das frühere MAN-Werk in Oberösterreich. Der Nutzfahrzeugbauer hat, wie berichtet, bei der Messe IAA in Hannover eine „strategische Partnerschaft“ mit dem chinesischen Unternehmen SuperPanther im Bereich Elektro-Lkw bekannt gegeben.